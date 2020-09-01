Полиция ищет ограбивших ювелирный магазин на севере Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает трех злоумышленников, которые молотками разбили витрины и похитили 23 планшета с продукцией в ювелирном магазине по адресу: поселок Парголово, 4-й Верхний переулок. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Трое злоумышленников, разбив молотками витрины магазина, похитили 23 планшета с различной продукцией из желтого металла. Сумма ущерба устанавливается. Полицией приняты меры по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления", - сказано в сообщении ГУ МВД.

Инцидент произошел накануне вечером. В полицию обратился сотрудник охраны торгового комплекса с сообщением о том, что трое неизвестных преступников в медицинских масках вошли в помещение ювелирного магазина на первом этаже ТК, молотками разбили витрину и похитили ювелирные изделия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").