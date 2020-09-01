Полиция Петербурга задержала таксиста, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали во Фрунзенском районе Петербурга таксиста по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Водитель такси стал фигурантом уголовного дела после того, как у него в машине обнаружили револьвер кустарного производства и пригодные для стрельбы патроны. Инспекторы ДПС у дома 18 по улице Димитрова остановили автомобиль Skoda Rapid под управлением 30-летнего водителя одного из агрегаторов такси, жителя Всеволожского района Ленобласти. При осмотре иномарки в кармане левой передней двери был обнаружен сигнальный спортивный пистолет с признаками переделки, а в бардачке автомашины обнаружено 46 патронов калибра 5,6 мм", - сказано в сообщении ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"). Изъятые оружие и боеприпасы были направлены на исследование. Экспертиза показала, что оружие является гладкоствольным револьвером, изготовленным путем переделки самодельным способом сигнального револьвера. Для стрельбы оно не пригодно, однако все патроны относятся к категории боеприпасов и пригодны для использования.