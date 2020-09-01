Оставившую ребенка в мусорном контейнере жительницу Башкирии осудили на 1,5 года колонии

УФА, 1 сентября. /ТАСС/. Суд признал виновной в покушении на убийство новорожденного многодетную жительницу Башкирии, которая 14 мая оставила своего ребенка в мусорном контейнере. Она приговорена к 1,5 года лишения свободы, а также будет лишена родительских прав, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону во вторник.

"Подсудимая признала вину в совершенном преступлении. Суд приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, опека над ним передана родственникам со стороны отца новорожденного. Двое других детей женщины переданы их отцу. В судебном порядке решается вопрос о лишении ее родительских прав", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в мае в городе Туймазы, ребенка, оставленного в контейнере для мусора, обнаружил дворник. Как установило следствие, 36-летняя женщина родила дома и решила избавиться от ребенка. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").