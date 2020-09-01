Суд арестовал имущество замглавы "Аэрофлота" по делу о хищениях

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Суд по ходатайству Следственного комитета арестовал имущество на 10 млн рублей заместителя генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о хищении 250 млн рублей у компании. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"По ходатайству следствия на дорогостоящие автомобили, недвижимое имущество и денежные средства фигурантов дела судом наложен арест, при этом стоимость арестованного [имущества] только у Александрова составила порядка 10 млн рублей", - сообщили в СК.

Следственные действия по этому уголовному делу завершены, уточнили в СК.

"В настоящее время участники уголовного судопроизводства и их защитники приступили к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела. По ее завершению дело будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения", - сообщили в СК.

Обвинение в окончательной редакции предъявлено Александрову, бывшему директору юридического департамента авиакомпании Татьяне Давыдовой, а также адвокатам из коллегии "Ваш адвокатский партнер" Александру Сливко и Дине Кибец. Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в "Аэрофлоте", в составе организованной группы заключил с адвокатской коллегией пять договоров на оказание юридических услуг на 250 млн рублей, которые были похищены. Как пояснили в СК, выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ. Никто из них вину на признал.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года.