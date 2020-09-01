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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремова доставили в Пресненский суд для продолжения процесса по его делу

На заседании продолжат допрос свидетеля Светланы Набокиной, которая заявила, что видела актера за рулем машины в момент ДТП

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для продолжения судебного процесса по его делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.

Актер вошел в здание в сопровождении работников суда.

Во вторник ожидается продолжение допроса свидетеля Светланы Набокиной, которая накануне в ходе допроса в суде рассказала, что видела Ефремова за рулем машины в момент автоаварии. Кроме этого, возможно, судья назовет дату прений сторон.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу столкнулся с фургоном, в результате чего находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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