Свидетель обвинения заявила, что Ефремов был один в машине в момент ДТП

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Свидетель обвинения Светлана Набокина, которую Пресненский суд начал допрашивать накануне и продолжил во вторник, заявила, что актер Михаил Ефремов был один в своем джипе в момент ДТП на Садовом кольце в июне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Кроме водителя, никого в машине не было. Я это помню точно. Ефремова я видела со спины, со стороны затылка. Но я его узнала по силуэту и характерным жестам", - сказала Набокина. Она уточнила, что этот характерный жест она видела в кино, где Ефремов снимался. Свидетель заявила, что не помнит названия фильмов с участием артиста, так как они ей не понравились.

"Спектакли с ним я не смотрела, но видела актера в рекламе и в анонсах спектаклей. Фильмы с участием Ефремова я смотрела, но названия не помню, так как мне они не запали как-то", - сказала Набокина.

Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил свидетеля спрятать телефон, на возражения представителей потерпевших оскорбил их, посоветовав "закрыть рот". Также Пашаев поинтересовался семейным положением свидетельницы и тем, есть ли у нее дети. Судья Елена Абрамова отвела этот вопрос, как не относящийся к делу.

В понедельник свидетель со стороны обвинения Илья Бабиков также заявил в суде, что в джипе актера, кроме него, никого не было в момент ДТП.