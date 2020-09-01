При столкновении грузовика и легкового автомобиля под Воронежем пострадали четыре человека

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Столкновение грузового автомобиля МАЗ и легкового автомобиля произошло в Богучарском районе Воронежской области, пострадали четыре человека. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщила журналистам во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и автомобиля МАЗ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также три его пассажира: 31-летний житель Краснодарского края, 23-летний житель Республики Адыгея и 22-летний житель Московской области с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в 06:00 мск на 770-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области. "По предварительным данным, 29-летний житель Краснодарского края, управляя автомобилем Renault, двигался в направлении Ростова-на-Дону и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем МАЗ в составе полуприцепа под управлением 45-летнего жителя Бутурлиновского района", - говорится в сообщении ГУ МВД по Воронежской области.