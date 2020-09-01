В Химках загорелся склад с бумагой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе с бумагой в Химках, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 10:54 мск поступило сообщение о пожаре в строении в Транспортном проезде, дом 17а. Горит склад с бумагой", - сказали в ведомстве.

В главке уточнили, что размер склада 50 на 20 м, бумагой он заполнен наполовину. В тушении участвуют пять единиц техники и 20 человек.

Площадь пожара на складе составляет 1 тыс. кв. м, его удалось локализовать.

"Горит, по предварительной информации, на площади 1 тыс. кв. м, также горят две рядом припаркованные фуры. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - сказали в пресс-службе.

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумагой.

"В 11:55 открытое горение ликвидировано", - сказали в МЧС.

В новость были внесены изменения (12:22 мск) — добавлены подробности по тексту.