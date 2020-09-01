МИД Китая не располагает информацией об аресте австралийской телеведущей

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство КНР не располагает информацией относительно задержания сотрудницы китайского телеканала CGTN, гражданки Австралии Чэн Лэй. Об этом во вторник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова главы МИД Австралии Марис Пейн.

"Я не располагаю какой-либо информацией по данному поводу", - указала представитель МИД КНР. При этом Хуа Чуньин подчеркнула, что "Китай является страной с верховенством закона и все в стране происходит в строгом соответствии с законами".

"Если вы хотите получить дополнительную информацию, я рекомендую вам обратиться в соответствующие органы. Мы нечего добавить", - отметила представитель китайского внешнеполитического ведомства.

В понедельник австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на заявление главы МИД Австралии сообщила о задержании Чэн Лэй, которое, по ее сведениям, произошло 14 августа.

На данный момент китайская сторона не выдвинула обвинения в адрес гражданки Австралии. ABC также указывает, что Лэй не находится под арестом. Согласно местным процедурам, срок ее задержания может составить до полугода, в течение этого времени власти могут провести ряд допросов подозреваемой без адвокатов.