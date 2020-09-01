{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина убил супругу на глазах у детей в подмосковном детском саду

Мотивы преступления устанавливаются

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчина проник в детский сад в Воскресенске и убил работавшую там супругу на глазах у детей. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"31 августа мужчина проник на территорию детского сада, расположенного в Воскресенске. После чего вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые колото-резаные ранения шеи и верхних конечностей", - сообщили в ГСУ.

Женщина скончалась на месте. Ее 53-летний супруг задержан, обвинение в убийстве ему пока не предъявлено.

Следователи и криминалисты изъяли нож с места убийства, сейчас допрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются мотивы убийства.

Теги
Россия
ДТП с участием Михаила Ефремова
Ефремов назвал фейковым видеоролик, где видно, что его выводят с места водителя после ДТП
Актер сообщил, что эксперты разобрались с этим видео и подали иск на Добровинского
Читать полностью