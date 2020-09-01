Ефремов назвал фейковым видеоролик, где видно, что его выводят с места водителя после ДТП

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов назвал фейковым видеоролик, на котором изображено, как его выводят с водительского места машины сразу после ДТП на Садовом кольце. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где идет процесс по делу артиста.

"Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский", - сказал Ефремов.

Ранее свидетель Светлана Набокина заявила, что сняла видео на телефон сразу после автоаварии. На нем видно, как Ефремова выводят из машины сразу после автоаварии. Адвокат потерпевших Александр Добровинский ходатайствовал о приобщении этого видеоролика к материалам дела. На это резко отреагировал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. "Это самый примитивный способ, сделать где-то монтаж и представить в суд доказательство. Я думал, уже новый век и даже фейковые доказательства надо представлять по-новому. Но коллега вот так делает", - сказал Пашаев. Однако судья Елена Абрамова решила приобщить видео к материалам дела и просмотреть ролик в суде.