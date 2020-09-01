В Подмосковье из незаконного оборота изъято более 260 л алкоголя

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские Московской области обнаружили и изъяли в Жуковском более 260 л алкогольной продукции. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

"Сотрудниками ОМВД России по городскому округу Жуковский в подсобном помещении продуктового магазина на улице Дугина задержан 42-летний житель Раменского района, подозреваемый в незаконном обороте алкоголя. Полицейскими установлено, что мужчина, не имея соответствующих разрешительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, осуществил незаконную закупку с целью сбыта более 500 бутылок спиртосодержащей продукции различных торговых марок общим объемом более 260 л", - сказала она.

По ее словам, рыночная стоимость алкоголя составила более 158 тыс. рублей.

"Продукцию он хранил в подвальном помещении по месту жительства до момента поставки в торговую точку. В отношении подозреваемого следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции")", - отметила Петрова, добавив, что подозреваемый находится под подпиской о невыезде.