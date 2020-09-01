СК задержал следователя Эфендиева за предложение посредничества при взятке

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил дело и задержал следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева за предложение посредничества во взяточничестве. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Ему предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ)", - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, Эфендиев предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.