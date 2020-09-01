{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова
Обновлено 

Трое потерпевших по делу Ефремова отказались принять от него денежную компенсацию

Они вернули ранее перечисленные им 200 тыс. рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Трое потерпевших по делу артиста Михаила Ефремова отказались принять от него денежную компенсацию и вернули ранее перечисленные им 200 тыс. рублей. Об этом в Пресненском суде Москвы заявила во вторник их представитель Ирина Хайруллина.

"Трое моих доверителей: Маргарита, Виталий и Валерий Захаровы отказались принять деньги от Ефремова. Они послали уведомление в почтовое отделение, где указали, что отказываются получать этот перевод", - сказала она и попросила приобщить копию отказа к материалам дела.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
В Ленобласти пресекли деятельность подпольного казино
В отношении предполагаемого организатора возбудили уголовное дело
Читать полностью