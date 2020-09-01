Трое потерпевших по делу Ефремова отказались принять от него денежную компенсацию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Трое потерпевших по делу артиста Михаила Ефремова отказались принять от него денежную компенсацию и вернули ранее перечисленные им 200 тыс. рублей. Об этом в Пресненском суде Москвы заявила во вторник их представитель Ирина Хайруллина.

"Трое моих доверителей: Маргарита, Виталий и Валерий Захаровы отказались принять деньги от Ефремова. Они послали уведомление в почтовое отделение, где указали, что отказываются получать этот перевод", - сказала она и попросила приобщить копию отказа к материалам дела.