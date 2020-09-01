Источник назвал основную версию убийства воспитательницы в Подмосковье

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Семейный конфликт рассматривается в качестве основной версии убийства воспитательницы ее супругом в детском саду в Воскресенске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Сейчас рассматриваются несколько версий, основная - семейный конфликт", - сказал собеседник агентства, добавив, что мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу. По его словам, следствие будет просить суд арестовать подозреваемого.

31 августа 53-летний мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске, вошел в группу, где работала его супруга, и ударил ее ножом в шею и по рукам. Женщина скончалась на месте. Ее супруг задержан, обвинение в убийстве ему пока не предъявлено. В рамках расследования будет дана правовая оценка обеспечению безопасности на территории детского сада, а также действиям или бездействию ответственных должностных лиц. Следователи и криминалисты изъяли нож с места убийства, сейчас допрашивают свидетелей.