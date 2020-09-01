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В Ленобласти пресекли деятельность подпольного казино

В отношении предполагаемого организатора возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Деятельность незаконного казино пресекли во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по городу Всеволожску в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр")", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, подозреваемый незаконно проводил азартные игры вне игорной зоны на территории Всеволожска. Расследование уголовного продолжается.

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