В Ленобласти пресекли деятельность подпольного казино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Деятельность незаконного казино пресекли во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по городу Всеволожску в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр")", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, подозреваемый незаконно проводил азартные игры вне игорной зоны на территории Всеволожска. Расследование уголовного продолжается.