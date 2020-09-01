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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит приговорить артиста к восьми годам

Виталий Захаров требует признать артиста "виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы", сообщил адвокат Сергей Аверцев

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Старший сын погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым Виталий Захаров требует приговорить актера к восьми годам лишения свободы. Это следует из заявления потерпевшего, которое в ходе судебного заседания зачитал его представитель Сергей Аверцев.

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"Требую признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок не менее восьми лет", - зачитал Аверцев.

В заявлении также сказано, что Виталий Захаров требует в случае признания виновным артиста уведомлять его об условиях его исполнения: об отправке в колонию, взысканиях и поощрениях, об отпусках из места лишения свободы и об условно-досрочном освобождении, если таковое произойдет. "В соответствии с законом он, как потерпевший, имеет на это право", - уточнил адвокат. По словам Аверцева, подобное заявление его доверителя вызвано отношением Ефремова к потерпевшим, которому "его собственные эмоции важнее эмоций потерпевших".

Ефремов начал высказывать свое мнение по поводу срока, но адвокат Пашаев его остановил и заявил, что свою позицию они озвучат в ходе прений.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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