Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит приговорить артиста к восьми годам

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Старший сын погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым Виталий Захаров требует приговорить актера к восьми годам лишения свободы. Это следует из заявления потерпевшего, которое в ходе судебного заседания зачитал его представитель Сергей Аверцев.

"Требую признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок не менее восьми лет", - зачитал Аверцев.

В заявлении также сказано, что Виталий Захаров требует в случае признания виновным артиста уведомлять его об условиях его исполнения: об отправке в колонию, взысканиях и поощрениях, об отпусках из места лишения свободы и об условно-досрочном освобождении, если таковое произойдет. "В соответствии с законом он, как потерпевший, имеет на это право", - уточнил адвокат. По словам Аверцева, подобное заявление его доверителя вызвано отношением Ефремова к потерпевшим, которому "его собственные эмоции важнее эмоций потерпевших".

Ефремов начал высказывать свое мнение по поводу срока, но адвокат Пашаев его остановил и заявил, что свою позицию они озвучат в ходе прений.