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В Прикамье проверяют сообщения об угрозе взрывов на административных и торговых объектах

В министерстве территориальной безопасности региона сообщили, что приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан

ТАСС, 1 сентября. Дежурные службы Пермского края получили анонимные сообщения об угрозе взрывов на ряде административных и торговых объектах региона, правоохранители проверяют информацию. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале министерства территориальной безопасности региона.

"1 сентября в дежурные службы Пермского края вновь поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на нескольких административных и торговых объектах региона. Информация проверяется правоохранительными органами, службами быстрого реагирования. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, подобные сообщения поступали и ранее. Данные, которые содержались в них, были проверены и не подтвердились. Личности преступников устанавливаются, жизни и здоровью населения ничто не угрожает.

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