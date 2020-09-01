В Прикамье проверяют сообщения об угрозе взрывов на административных и торговых объектах

ТАСС, 1 сентября. Дежурные службы Пермского края получили анонимные сообщения об угрозе взрывов на ряде административных и торговых объектах региона, правоохранители проверяют информацию. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале министерства территориальной безопасности региона.

"1 сентября в дежурные службы Пермского края вновь поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на нескольких административных и торговых объектах региона. Информация проверяется правоохранительными органами, службами быстрого реагирования. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, подобные сообщения поступали и ранее. Данные, которые содержались в них, были проверены и не подтвердились. Личности преступников устанавливаются, жизни и здоровью населения ничто не угрожает.