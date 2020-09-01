Жителя Петербурга арестовали по подозрению в убийстве жены и тещи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в Госпитале для ветеранов войн заключил под стражу Алексея Ашмарина, обвиняемого в убийстве жены и тещи. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Ашмарина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Суд провел выездное судебное заседание в СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Срок меры - 29 октября 2020 года", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ашмарин не возражал против заключения под стражу.