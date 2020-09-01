Жителя Перми приговорили к обязательным работам по делу о реабилитации нацизма

ТАСС, 1 сентября. Жителя Перми Даниила Симанова приговорили к обязательным работам по делу о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк онлайн", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Пермского краевого суда.

"200 часов обязательных работ, компьютер конфисковать в доход государства", - сказала собеседница агентства.

В июле пресс-служба СК РФ сообщила о завершении расследования уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении "Бессмертного полка онлайн" отношении двух обвиняемых - Симанова и жителя Ульяновска Вячеслава Круглова. В зависимости от роли каждого они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 354.1 УК РФ.

По данным следствия, 4 мая Симанов, используя приложение в соцсети, отправил на сайт "Банк памяти" фото изменника Родины Власова для его дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Круглов, в свою очередь, обвиняется в размещении через свою страницу в социальной сети на сайте заявки с фото лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера для последующей демонстрации в ходе трансляции в акции.

Советский военачальник Власов, в ходе Великой Отечественной войны перешедший на сторону фашистов, приговором Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 1 августа 1946 года признан изменником Родины.

В новость внесены изменения (14:24 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.