Видеозаписи доказывают, что в машину Ефремова перед ДТП никто не садился

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Записи с камер видеонаблюдения, просмотренные в суде по делу актера Михаила Ефремова во вторник, свидетельствуют, что перед смертельным ДТП в машину артиста не садились пассажиры, а сам он двигался к Садовому кольцу с нарушением правил. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевших Александр Добровинский.

"В суде продемонстрировали видеозапись с Глазовского переулка. На записи видео, что никто в машину Ефремова не подсаживается, и он едет в ней не по своей полосе и не останавливается перед выездом на Садовое кольцо", - сказал Добровинский.

Еще одна видеозапись, продемонстрированная в ходе судебного заседания, полностью опровергла показания свидетеля защиты Тевана Бадасяна, заявившего, что в машину актера Михаила Ефремова в Плотниковом переулке подсел высокий человек в бейсболке, позже добавил Добровинский.

В понедельник Бадасян заявил, что видел в Плотниковом переулке, как на заднее сиденье автомобиля Ефремова садился какой-то мужчина перед ДТП. "Но на видеозаписи, предоставленной прокуратурой, отчетливо видно, что в переулке не было ни свидетеля, ни человека, который садился бы в машину Ефремова", - сказал Добровинский. Он добавил, что теперь остается только догадываться, откуда взялся этот свидетель у стороны защиты.

Во вторник суд перешел к просмотру записей с камер видеонаблюдения, установленных по маршруту движения машины Ефремова перед аварией на Смоленской площади.

Сейчас участники процесса продолжают просмотр видеозаписей, всего их порядка пяти.