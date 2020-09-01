Россиян приговорили к трем годам лишения свободы по делу о взрывах фейерверков в Минске

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Минске приговорил двух россиян - Максимилиана Сапронова и Константина Денисова - к трем годам лишения свободы в колонии-поселении по делу о взрыве салютных установок во время праздничного фейерверка в День независимости Белоруссии 3 июля 2019 года в столице республики. Об этом во вторник сообщил информационный портал tut.by.

По данным издания, суд признал виновными двух инженеров российской фирмы "Пиро-Росс", которая поставляла фейерверки, а также гражданина Белоруссии, командира патрульной роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика.

Суд также вынес частное определение министерству обороны о выявленных недостатках в работе ведомства и о недопущении нарушения закона со стороны сотрудников в дальнейшем. Ведомство в течение месяца должно отчитаться о принятых мерах по недопущению подобных инцидентов.

Защитники сотрудников "Пиро-Росс" заявили о намерении обжаловать приговор, поскольку считают вину фигурантов дела недоказанной.

Сапронову и Денисову инкриминировалось нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере, в соответствии с ч. 2 ст. 299 УК Белоруссии. Им грозило до семи лет лишения свободы. Действия офицера комендатуры квалифицированы как нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере. Максимальная ответственность за данное преступление составляет пять лет лишения свободы.

Во время салюта 3 июля 2019 года в День независимости Белоруссии произошли нештатные срабатывания заряда в стволах мортир четырех салютных установок. В результате взрывов одна женщина погибла, 11 человек получили травмы. Было повреждено и уничтожено имущество на общую сумму свыше $330 тысяч.