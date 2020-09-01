Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова и назначил проведение прений сторон на 3 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября 10:00 мск", - постановила судья Елена Абрамова.

На предстоящем заседании стороны смогут обобщить доказательства, а гособвинение - назвать наказание, которое считает справедливым для подсудимого. После завершения прений сторон Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдет на вынесение приговора.