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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

3 сентября в суде заслушают прения сторон

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова и назначил проведение прений сторон на 3 сентября, передает корреспондент ТАСС.

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"Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября 10:00 мск", - постановила судья Елена Абрамова.

На предстоящем заседании стороны смогут обобщить доказательства, а гособвинение - назвать наказание, которое считает справедливым для подсудимого. После завершения прений сторон Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдет на вынесение приговора.

Теги
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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