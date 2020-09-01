Блогер Пыж отказался признать вину в незаконном получении сведений, составляющих гостайну

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд 15 сентября рассмотрит апелляционную жалобу на арест блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном получении доступа к гостайне. Об этом ТАСС сообщила адвокат блогера Светлана Байтурина.

"15 сентября Мосгорсуд рассмотрит мою апелляционную жалобу на арест Андрея Пыжа", - сказала защитник.

Блогер Андрей Пыж, имеющий гражданства РФ и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Ранее сообщалось, что в его деле речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. По словам источника ТАСС, эти документы связаны с российским транспортом, не касаясь при этом оборонной или энергетической промышленности, а информация о нем содержит гриф "секретно".

По словам другого источника ТАСС, экспертиза о наличии гостайны в документах, изъятых у блогера, проводится в Тверской области в экспертном центре, где проводятся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме. Еще один источник агентства уточнял, что уголовное дело Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. А другой адвокат Пыжа Алексей Хальзов заявлял ТАСС, что дело не связано с YouTube-каналом, на котором Пыж рассказывает о заброшенных объектах.

Постановление о заключении блогера под стражу было вынесено 6 августа. Ему вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет. Как уточнила Байтурина, "Пыж отказался от признания вины". "Согласно позиции моего подзащитного, он не занимался незаконным сбором сведений, составляющих гостайну. Мы считаем, что его действия были законными", - сказала она.