Экс-администратору цирка в Москве назначен штраф по делу о нападении леопарда на девочку

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве назначил штраф в 50 тыс. рублей бывшему администратору цирка по уголовному делу о нападении леопарда на девочку, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Тверской районный суд применил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 43-летнего теперь уже бывшего работника одного из столичных цирков. Постановлением суда мужчине назначен судебный штраф в сумме 50 тыс. рублей в доход государства", - сообщает надзорное ведомство.

Он обвинялся по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). 5 ноября 2018 года администратор московского цирка проводил экскурсию для группы из 20 человек, среди которых присутствовали ученики третьего класса, их родители, а также четырехлетняя девочка. Мужчина не организовал надлежащий инструктаж о правилах поведения участников мероприятия, допустил нахождение экскурсантов в пределах досягаемости опасных животных.

В результате на маленькую девочку напал леопард и разорвал ей свитер. Девочка не пострадала, но была сильно напугана.