Поезда не останавливаются на станции "Строгино" московского метро по требованию полиции

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Поезда в Московском метрополитене, следующие по Арбатско-Покровской линии на северо-запад, проезжают станцию "Строгино" без остановки, сообщается во вторник в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Строгино" Арбатско-Покровской линии без остановки, при следовании в сторону станции "Пятницкое шоссе", - говорится в публикации.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в 16:05 на платформе станции "Строгино", 1-й путь в районе хвостового вагона на лавочке обнаружена бесхозная коробка. Место оградили. С 16:10 поезда следуют без остановки.