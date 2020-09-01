В Бугульме застрелен бизнесмен, убивший в 2018 году двух грабителей

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Евгений Деданин, убивший в 2018 году нападавших на его дом грабителей, застрелен в городе Бугульма в Татарстане. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"В Бугульме убит предприниматель Евгений Деданин. Два года назад он смог отбиться от грабителей и смертельно ранил двух из них. Деданина застрелили сегодня днем на базе его собственной фирмы. Предприниматель стал известен по всей России, когда в 2018 году он смог отбиться от грабителей. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Обстоятельства преступления выясняются", - говорится в сообщении.