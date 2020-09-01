Защита гендиректора НПП "Исток" обжаловала его арест по делу о хищении свыше 1 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Представитель защиты генерального директора НПП "Исток" (входит в Ростех) Александра Борисова обжаловал его арест в рамках дела о хищении свыше 1 млрд руб. на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции. Как сообщили ТАСС в Бабушкинском суде Москвы, который санкционировал арест всех фигурантов дела, арест обжаловали адвокаты всех обвиняемых.

"В суд поступили апелляционные жалобы от представителей защиты всех обвиняемых", - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева. По ее словам, дата рассмотрения жалоб в Мосгорсуде пока не назначена.

Ранее сообщалось, что арест обжаловал бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия" Владимир Солнцев. Защита экс-чиновника уточнила, что просит отменить арест и избрать Солнцеву более мягкую меру пресечения.