Пожар на складе с бумагой в Химках полностью потушен

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе с бумагой в Химках, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 14:40 мск пожар полностью ликвидирован", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что в 10:54 мск поступило сообщение о пожаре в строении в Химках, в Транспортном проезде, дом 17а. Горел склад с бумагой размером 50 на 20 м, продукцией он был заполнен наполовину. В 11:31 мск пожар был локализован на площади 1,1 тыс. кв. м. В тушении участвовали 14 единиц техники и 46 человек.