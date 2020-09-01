СК возбудил уголовное дело из-за убийства бизнесмена из Бугульмы

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело из-за убийства предпринимателя из Бугульмы, по подозрению в совершении преступления задержан житель Самары. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"1 сентября 2020 года в Бугульме в результате нападения смертельное огнестрельное ранение получил местный предприниматель, который позже скончался в больнице. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, по подозрению в совершении преступления по горячим следам удалось задержать 54-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в Самаре.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Татарстана журналистам сообщили об убийстве в Бугульме предпринимателя Евгения Деданина. На бизнесмена, по данным пресс-службы надзорного ведомства, напали на базе его собственной фирмы.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Татарстану, в сентябре 2018 года двое вооруженных грабителей напали на дом Деданина в Бугульме. Он оказал сопротивление, убив их ножом. Полицейские задержали организатора нападения, он признал только факт знакомства с исполнителями, однако следствие смогло доказать его причастность к делу.

В июне прошлого года Бугульминский районный суд дал оценку действиям участников вооруженного нападения на семью бизнесмена. Организатора нападения осудили на шесть лет колонии строгого режима. Суд также признал виновными обоих исполнителей, убитых потерпевшим в результате самообороны.