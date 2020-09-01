Следственный комитет просит суд арестовать следователя Эфендиева

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит арестовать следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева, задержанного за предложение посредничества во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство следственных органов.

"В суд поступили материалы в отношении Грея Эфендиева, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. По версии следствия, Эфендиев предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.

Морозова уточнила, что обвиняемый доставлен в суд.