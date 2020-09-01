Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено новое обвинение - в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил следователь ГВСУ СК РФ Денис Козловцев в ходе заседания в 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей, передает корреспондент ТАСС.

"В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения - два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В связи с очередным продлением срока следствия, учитывая, что им нарушалась более мягкая мера пресечения в виде подписки о невыезде, мы требуем продлить срок содержания под стражей до 6 декабря", - сказал следователь, подчеркнув, что до этой даты следствие будет завершено и дело будет передано в прокуратуру.