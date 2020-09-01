САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. В Петербурге раскрыли убийство 24-летней давности, а материалы уголовного дела передали в суд. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, раскрыть преступление удалось благодаря генетической экспертизе, проведенной по содержимому из-под ногтей убитого, изъятому более 24 лет назад, но пригодному для исследования.

По версии следствия, злоумышленник, демобилизовавшись из армии, убил потерпевшего из-за неприязни. После совершения преступления он уехал из Санкт-Петербурга и скрывался.