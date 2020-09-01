Жителя Пермского края признали виновным в убийстве младенца, совершенном в 1999 году

ТАСС, 1 сентября. Житель Пермского края, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, признан виновным в убийстве восьмимесячной девочки в 1999 году. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

"Собранные в отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому жителю города Чусового. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии")", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в сентябре 1999 года осужденный, сидя пьяным в квартире частного жилого дома, задушил восьмимесячную девочку своей сожительницы. Он сделал это из личной неприязни, вызванной плачем ребенка. Преступление оставалось нераскрытым в течение более чем 20 лет, впоследствии удалось получить доказательства, указывающие на причастность к его совершению ранее неоднократного судимого мужчины, отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет и 2 месяцев лишения свободы окончательно, путем сложения наказаний назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.