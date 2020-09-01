Гособвинение запросило 3,5 года колонии для бывшего сотрудника ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Гособвинение запросило наказание в виде трех с половиной лет колонии для бывшего сотрудника исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля Максима Яблокова, обвиняемого в избиении заключенных. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из потерпевших, юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

Ранее Яблокова приговорили к 3,5 года колонии общего режима, но Ярославский областной суд отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в Заволжский районный суд Ярославля.

Суд огласит приговор Яблокову 3 сентября.

Избиение произошло в ИК-1 в 2016 году. Потерпевшими признаны заключенные Хасдин Муртазалиев и еще двое, имена которых не называются. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбудили в 2018 году после обнаружения видеозаписи. Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Обвиняемыми по делу являются бывшие сотрудники колонии Яблоков, Владислав Писаревский и Роман Оныпа. Писаревский и Оныпа получили условные сроки. Яблоков также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова.