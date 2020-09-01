Центральный аппарат СК взял на контроль расследование убийства бизнесмена из Бугульмы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета РФ проконтролирует расследование дела об убийстве предпринимателя Евгения Деданина в Бугульме. Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства поставить на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Республике Татарстан по факту убийства 40-летнего мужчины в городе Бугульме", - сказала она.

Бизнесмена застрелили во вторник на территории оптовой базы. По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам задержали 54-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в Самаре. Он стрелял из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Оружие нашли на месте происшествия.

"Бастрыкин также поручил обеспечить тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего, оперативно произвести необходимые следственные действия и назначить комплекс требуемых экспертных исследований", - сказала Петренко. Глава СК также потребовал от руководства регионального СК России в кратчайшие сроки представить доклад о проведенных первоначальных следственных действиях.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Татарстана журналистам сообщили об убийстве в Бугульме предпринимателя Евгения Деданина. На бизнесмена, по данным пресс-службы надзорного ведомства, напали на базе его собственной фирмы. Как уточнили в пресс-службе МВД по Татарстану, в сентябре 2018 года двое вооруженных грабителей напали на дом Деданина в Бугульме. Он оказал сопротивление, убив их ножом. Полицейские задержали организатора нападения, он признал только факт знакомства с исполнителями, однако следствие смогло доказать его причастность к делу. Организатора нападения осудили на шесть лет колонии строгого режима. Суд также признал виновными обоих исполнителей, убитых потерпевшим в результате самообороны.