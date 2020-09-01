Суд арестовал следователя Эфендиева за предложение посредничества во взяточничестве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу следователя Главного следственного управления СК РФ Грея Эфендиева, задержанного за предложение посредничества во взяточничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Эфендиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 октября", - огласила судья Наталия Дударь.

Заседание проходило в закрытом режиме с целью обеспечения прав несовершеннолетней потерпевшей.

Эфендиеву предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

По версии следствия, Эфендиев предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.