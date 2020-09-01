В Ленинградской области 16-летнюю мать подозревают в убийстве семимесячного ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела семимесячной девочки в квартире в поселке Советский Выборгского района Ленинградской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по области, дело возбудили в отношении ее 16-летней матери.

"По результатам доследственной проверки следственным отделом по городу Выборгу следственного управления СК РФ по Ленинградской области в отношении 16-летней матери семимесячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сказали в управлении.

Тело ребенка было обнаружено в квартире в поселке Советский накануне вечером. Смерть, по данным СК, наступила в результате механической асфиксии. Сама девушка пояснила следователям, что уложила девочку спать, через некоторое время подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит. Прибывшие врачи скрой помощи констатировали смерть.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления.