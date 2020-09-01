Суд продлил до 9 декабря арест обвиняемому в мошенничестве экс-замглавы Генштаба Арсланову

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Арсланову до 9 декабря 2020 года", - зачитал свое решение судья.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. 235-й Гарнизонный военный суд продлил арест бывшему замглавы Генштаба РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову до 9 декабря нынешнего года. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

В ходе заседания суда стало известно, что Арсланову предъявили обвинение по новому эпизоду - ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ранее он обвинялся по двум эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Как рассказал в суде следователь Денис Казанцев, по данным департамента военной контрразведки ФСБ, Арсланов, находясь на свободе, пытался склонить других обвиняемых по делу - Давыдова и Кутахова - к даче показаний в свою пользу. Сам Арсланов заявлял, что эти данные не соответствуют действительности.

Адвокат Арсланова Антон Антонов возражал против продления срока содержания в СИЗО экс-главы Генштаба, отметив, что у его подзащитного выявлена опухоль в печени, он просил назначить ему домашний арест. В ответ прокурор Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков зачитал материалы медицинского обследования генерала, которое проводилось в конце июня в больнице вне изолятора, согласно которым опухоль в печени генерала не обнаружена, а заболевание печени, которое у него имеется, не представляет угрозы для его жизни.

Ранее сообщалось, что генерал причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере - на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей. Арсланова также считали причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей.