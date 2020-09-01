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В селе на Ставрополье пропала трехлетняя девочка

Ребенок ушел из дома утром 1 сентября

СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Трехлетняя девочка пропала в селе Северное на Ставрополье, ребенка не могут найти с утра вторника. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения ребенка, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по краю.

"Александровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетней 05.10.2016 года рождения по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным следствия, в первой половине дня 1 сентября текущего года девочка, не сказав взрослым, ушла из дома", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления, до настоящего времени домой ребенок не вернулся. На месте работают следователи, в том числе криминалисты. Девочку ищут полицейские, спасатели, волонтеры отряда "Лиза Алерт" и другие добровольцы.

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