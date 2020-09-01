Бастрыкин передал дело об убийстве бизнесмена в Бугульме в центральный аппарат СК

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве бизнесмена Евгения Деданина в Бугульме. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту убийства мужчины в Бугульме по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), для наиболее оперативного, полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России", - сообщила Петренко.

Бизнесмена застрелили во вторник на территории оптовой базы. По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам был задержан 54-летний гражданин иностранного государства, проживавший в Самаре. Он стрелял из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Оружие найдено на месте происшествия.

В сентябре 2018 года двое вооруженных грабителей напали на дом Деданина в Бугульме. Он оказал сопротивление, убив их ножом. Полицейские задержали организатора нападения, он признал только факт знакомства с исполнителями, однако следствие смогло доказать его причастность к делу. Организатора нападения осудили на шесть лет колонии строгого режима. Суд также признал виновными обоих исполнителей, убитых потерпевшим в результате самообороны.