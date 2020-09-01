При взрыве неустановленного предмета в ходе тушения пожара в Донбассе пострадал спасатель

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Один спасатель получил ранение при взрыве неустановленного предмета в ходе тушения пожара на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.

"В ходе тушения пожара травяного настила вблизи поселка городского типа Станица Луганская (подконтрольная правительству Киева территория Донбасса - прим. ТАСС) произошла детонация неустановленного взрывоопасного предмета, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты, командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что пострадавший госпитализирован.