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Два ребенка и подросток погибли в результате пожара в пятиэтажке в Махачкале

Площадь возгорания в двухкомнатной квартире составила 50 кв. метров

МАХАЧКАЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Двое детей и один подросток погибли во время пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажки в Махачкале. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

"В ГУ МЧС России по Дагестану поступила информация о пожаре в двухкомнатной квартире на 4-м этаже пятиэтажного многоквартирного дома. В результате отравления продуктами горения погибли девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше. Данные погибших уточняются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что пожар случился в квартире по проспекту им. Гамидова, 59, А. "Площадь пожара составила 50 кв. метров. В 22:47 мск пожар ликвидирован. Информация уточняется", - добавили в пресс-службе ведомства.

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