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Дело Ивана Сафронова

Суд в Москве рассмотрит ходатайство о продлении ареста обвиняемому в госизмене Сафронову

Советник главы Роскосмоса содержится под стражей почти два месяца

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"В суд поступило ходатайство о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей, оно будет рассмотрено в среду, 2 сентября, в 09:10 мск", - сказал он.

Ход следствия

Сафронов содержится под стражей почти два месяца. За этот срок следствие назначило две экспертизы - психолого-психиатрическую личности обвиняемого и фонографическую его голоса.

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Что известно об аресте Ивана Сафронова

Следователь два раза предлагал Сафронову дать показания, однако тот отказывался, требуя разъяснить суть обвинений. Защита также заявляет о неконкретности обвинений, в которых отсутствуют сведения о многих фактических обстоятельствах дела, включая данные о суммах, которые якобы получал Сафронов. Следователь в свою очередь отказывался от дачи дополнительных пояснений, ссылаясь на то, что представленные в суд материалы являются исчерпывающими.

Секретность дела

Судебные заседания о продлении Сафронову меры пресечения проходят в закрытом режиме в связи с наличием грифа "секретно". Защитники на начальном этапе следствия отказались от дачи подписки о неразглашении и сообщили известные им подробности дела.

Следствие предприняло усилия для отбора подписок у адвокатов, составляя их в присутствии понятых. Также гриф "секретно" стал накладываться на различные материалы дела, что препятствует их разглашению вне зависимости от дачи адвокатами подписки.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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