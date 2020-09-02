Суд в Москве рассмотрит ходатайство о продлении ареста обвиняемому в госизмене Сафронову

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"В суд поступило ходатайство о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей, оно будет рассмотрено в среду, 2 сентября, в 09:10 мск", - сказал он.

Ход следствия

Сафронов содержится под стражей почти два месяца. За этот срок следствие назначило две экспертизы - психолого-психиатрическую личности обвиняемого и фонографическую его голоса.