В центре Петербурга столкнулась иномарка с автобусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на Синопской набережной Петербурга в ночь на 2 сентября. Как сообщили журналистам в региональном УГИБДД, пострадал водитель иномарки.

"По предварительной информации, Синопская набережная, 10, водитель (мужчина, 1990 года рождения), управляя автомобилем Skoda, совершил столкновение с автобусом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель Skoda с тяжелыми травмами госпитализирован", - сказали в управлении.

По факту аварии проводится проверка.