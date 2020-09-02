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В центре Петербурга столкнулась иномарка с автобусом

В результате происшествия пострадал водитель иномарки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на Синопской набережной Петербурга в ночь на 2 сентября. Как сообщили журналистам в региональном УГИБДД, пострадал водитель иномарки.

"По предварительной информации, Синопская набережная, 10, водитель (мужчина, 1990 года рождения), управляя автомобилем Skoda, совершил столкновение с автобусом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель Skoda с тяжелыми травмами госпитализирован", - сказали в управлении.

По факту аварии проводится проверка.

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