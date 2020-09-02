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Пять человек пострадали в ДТП в Омской области

Среди них есть двое детей

ТАСС, 2 сентября. Пять человек, среди которых двое детей, пострадали в ДТП в Марьяновском районе на юго-западе Омской области. Водитель был без прав и пьян, сообщается на официальной странице управления ГИБДД региона во "ВКонтакте".

"2 сентября в 01:20 (1 сентября 23:20 мск) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В результате ДТП водитель и четыре пассажира Toyota - молодые люди 2001 и 2002 годов рождения, две девочки 2005 года рождения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении

Предварительно установлено, что мужчина за рулем автомобиля не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. "Установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, в момент ДТП находился за рулем с признаками опьянения", - уточняется в сообщении. Информации о состоянии пострадавших нет.

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