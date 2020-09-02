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Главврач в Забайкалье получил условный срок за махинации с программой "Земский доктор"

Ему назначили три года лишения свободы условно и запретили занимать пост главного врача в медучреждениях

ЧИТА, 2 сентября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае приговорил к трем годам лишения свободы условно троих врачей Забайкальской центральной районной больницы, в том числе главврача Евгения Гуменюка, за махинации с деньгами по программе "Земский доктор". Об этом журналистам сообщила в среду пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

"Вступил в законную силу приговор суда, вынесенный врачам ГУЗ "Забайкальская ЦРБ" Евгению Гуменюку, Инне Войтович и Розе Кибиревой. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере"). Гуменюка, Войтович и Кибиреву суд приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2018 году главврач ЦРБ по договоренности с двумя коллегами оформил на них фиктивные документы об увольнении с трудоустройством в Даурскую участковую больницу. Фактически медработники остались работать на прежних местах, получив по 1 млн рублей по программе "Земский доктор" за переезд в сельскую местность.

Как уточнили в УФСБ, фигуранты дела полностью возместили ущерб министерству здравоохранения Забайкальского края. Гуменюку суд запретил занимать пост главного врача в медицинских учреждениях.

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РоссияЗабайкальский край
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