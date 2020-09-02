На Алтае украли икону возрастом около 450 лет

ТАСС, 2 сентября. Квартиросъемщик подозревается в краже двух икон в городе Бийске в Алтайском крае. Возраст одной из них, по словам владелицы, - около 450 лет, сообщается на сайте главного управления МВД региона.

"Квартиросъемщик подозревается в краже икон у бийской пенсионерки. По словам владелицы жилплощади, одному из образов насчитывается около 450 лет и его стоимость составляет порядка одного миллиона рублей. Цена второй иконы, по мнению женщины, примерно сто тысяч рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Иконы хранились в доме, который 62-летняя женщина сдавала молодому мужчине. Пенсионерка проверяла сохранность имущества и обнаружила, что икон нет, а арендатор съехал, не вернув имущество. Полиция нашла мужчину, который объяснил, что у него возникли финансовые сложности и он сдал иконы в антикварную лавку за 1,1 тыс. рублей. Деньги потратил на еду. Подозреваемый признал вину и написал явку с повинной.