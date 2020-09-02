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Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Мордовии

Возгорание потушили на площади 60 кв. м

ТАСС, 2 сентября. Тела троих детей обнаружили при тушении пожара в частном доме в поселке Кемля Ичалковского района Республики Мордовия, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В ходе тушения сотрудниками МЧС были найдены тела троих детей, год рождения которых устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в МЧС, в 01:20 мск поступило сообщение о возгорании в частном двухквартирном доме в населенном пункте Кемля в Ичалковском районе. Площадь пожара составила 60 кв. м. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в 02:40 мск. Причины происшествия устанавливаются.

 

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