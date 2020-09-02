СМИ: в Восточно-Китайском море подало сигнал бедствия грузовое судно под флагом Панамы

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Грузовое судно под флагом Панамы, которое в настоящее время находится к юго-западу от Японии в Восточно-Китайском море, подало сигнал бедствия. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

По его сведениям, судно проходило в 185 км к западу от отдаленных островов Амами, которые входят в состав префектуры Кагосима. На его борту находятся 43 человека.

По данным агентства Kyodo, на судне находятся 39 граждан Филиппин, два - Новой Зеландии, один - Австралии, еще один - Сингапура. 14 августа судно вышло из новозеландского порта, после чего направилось в сторону Китая.

Береговая охрана Японии направила в район предполагаемого бедствия корабли береговой охраны и вертолеты.